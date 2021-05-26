شكرا لبحثكم عن خبر رسميا.. الاعلان عن مصرع خبير من حزب الله في معارك مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت تقارير إعلامية عن مصادر عسكرية في القوات الحكومية بمأرب، أن الغراوي قتل يوم (الاثنين) بغارة جوية لقوات التحالف في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، أن مقتل المدعو مصطفى الغراوي أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، يعكس حجم ومستوى الانخراط الايراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات المحافظة‏.

واشار الإرياني ان” الانخراط الايراني في معركة مأرب، عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا، وتهريب الاسلحة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتسخير الآلة السياسية والإعلامية، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتداد للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة”.

وطالب الوزير اليمني، “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسئوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين”.