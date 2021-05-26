شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تكبد الحوثيين خسائر فادحة في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت مليشيا الحوثي، الإرهابية الموالية لإيران، الثلاثاء 25 مايو 2021، خسائر بشرية ومادية كبيرة، إثر كسر القوات الحكومية والقبائل لهجوم حوثي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري، إن مجاميع حوثية حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية في “جبهة النضود” إلا أن أفراد القوات الحكومية كانوا لها بالمرصاد حيث أوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأوضح، أن أفراد القوات الحكومية استعادوا عددًا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا.

وفي السياق، استهدف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية تعزيزات ومواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مناطق متفرقة بالجدافر وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.