شكرا لبحثكم عن خبر عقب وصوله المملكة..مسافر يكشف تفاصيل الإجراءات المطلوبة من المسافرين للدخول الى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر محلي عن الإجراءات التي يجيب اتخاذها لم أرادوا السفر الى الأراضي السعودية دون المرور بأية عوائق أو ارجاعهم من المنفذ

وقال في منشور رصده محرر بوابتي إنه سافر من عدن الى السعودية وبعيد عن الاشاعات المنتشرة حول العوائق التي تعترض المسافرين مشيرا الى انه لا بد من طباعة او ابراز تطبيق توكلنا لتثبت بانك محصن جرعه او جرعتان او محصن متعافي) وذلك ابتدا من المنفذ اليمني حتى اخر اجراء في المنفذ السعودي

ولفت الى ضرورة طباعه التقرير الصحي الصادر من وزارة الصحة موجود في تطبيق صحتي احتياطاً.

كما أشار الى ضرورة احضار التقرير الطبي لفحص كورونا مصدق ومختوم وعليه باركود وذلك لضمان عدم تزويره ومدته 72 ساعة وفي حال انتهى المدة قبل دخول المملكة يعتبر ملغي لن تستطيع الدخول الا به.

