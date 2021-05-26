شكرا لبحثكم عن خبر إصابة مراسل قناة اليمن في جبهة الكسارة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أفاد مصدر صحفي أن مراسل قناة اليمن الحكومية في مأرب، عبدالله ابو سعد، أثناء تغطية للمواجهات في جبهة الكسارة، غربي محافظة مأرب.
ولم تعرف بعد أي تفاصيل حول الحادثة.
وتشهد جبهات مأرب، معارك مستمرة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي منذ أكثر من 4 أشهر.
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