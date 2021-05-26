شكرا لبحثكم عن خبر بسرعات هائلة.. وصول خدمة انترنت spaceX الى تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر محلي إن خدمة انترنت spaceX الفضائية وصلت الى مدينة تعز بسرعة 70 ميجا.

وتقوم شركة SpaceX بتثبيت محطات ستارلينك الطرفية في مراكز البيانات السحابية التابعة لشركة جوجل حول العالم، وذلك بهدف الاستفادة من السحابة لعملاء ستارلينك وتمكين جوجل من استخدام الإنترنت السريع لشبكة الأقمار الصناعية لعملائها السحابيين من المؤسسات.

وأطلقت شركة SpaceX حتى الآن 1625 قمراً صناعياً من مجموعة ستارلينك، مع نحو 1550 قمرًا في المدار.

ويحتوي برنامج ستارلينك التجريبي الذي بدأ العام الماضي على ما لا يقل عن 10000 مستخدم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وعدد قليل من الدول الأوروبية.

وهناك ما لا يقل عن 500000 إيداع بقيمة 100 دولار وضعها العملاء المحتملون للخدمة.

وكانت شركة جوجل قالت إنها وقعت صفقة مع شركة SpaceX التابعة لرائد الأعمال ايلون ماسك من أجل استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المتنامية لشركة الفضاء، ستارلينك Starlink، مع وحدتها السحابية.