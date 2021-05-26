عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: مقتل الغراوي يعكس انخراط إيران في معركة مأرب

الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365

أكدت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، أن مقتل أحد قيادات الجناح العسكري لميليشيا حزب الله اللبناني، في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، "يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات المحافظة‏".



وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، أن مقتل المدعو مصطفى الغراوي أحد قيادات الجناح العسكري لميليشيا حزب الله اللبناني إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه الميليشيا في مختلف جبهات المحافظة‏.

وأوضح الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، ان الانخراط الإيراني في معركة ‎مأرب، عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا، وتهريب الاسلحة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتسخير الآلة السياسية والاعلامية، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها أمتداد للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة‏.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني.. محملا إيران مسؤولية "تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين".

وأفاد مصدر بالجيش الوطني في وقت سابق، بأن خبيرا عسكريا من ميليشيات حزب الله اللبناني لقي مصرعة في مأرب بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية باليمن.

وقال المصدر إن مصطفى الغراوي، وهو أحد الخبراء العسكريين من حزب الله الذين يعملون مع ميليشيا الحوثي، قُتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، أمس الاثنين، في جبهة صرواح غرب مأرب، حيث كان قد التحق بالجبهة من صنعاء في 21 أبريل وتنقل في جبهات مأرب والجوف، حتى لقي مصرعه.