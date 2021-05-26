الجيش الوطني يكسر هجوماً حوثيًا شرق الحزم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يكسر هجوما حوثيا شرق الحزم

الأربعاء 26 مايو 2021

الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، هجوماً لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وقال المركز الإعلامي للجيش، إن مجاميع حوثية حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية في "جبهة النضود" إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد حيث أوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف أن أبطال الجيش استعادوا عددًا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة بالجدافر وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

في السياق، سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، بقصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف تجمعات وتحركات معادية في جبهة محزام ماس شمال غرب مأرب.

وكانت قوات الجيش الوطني، أسقطت، الإثنين، طائرتين مسيرتين أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، واستهدفت احداها سوق شعبي، في محافظة مأرب، ما تسبب في سقوط جرحى من المدنيين.