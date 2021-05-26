بعد أسبوع من التأجيل.. استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - استؤنف اليوم الثلاثاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) بعد أسبوع من التأجيل.



وقال مصدر طبي بمكتب الصحة بتعز لـ"يمن شباب نت" إن الحملة استأنفت نشاطها بعد أن تم حل الإشكالية المتعلقة بالجانب المالي.



وكان من المقرر أن تنطلق حملة التطعيم يوم الثلاثاء الفائت لكنها تأجلت بسبب بعض الجوانب المالية المتعلقة بتكاليف الحملة.



وأوضح المصدر "أن الحملة باشرت مهامها عبر 40 مركز ثابت و46 فريق متحرك في عموم المديريات المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية".



وأشار إلى "أن الحملة تستهدف الكوادر الطبية وكبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة بالإضافة إلى الأشخاص الذي سيؤدون فريضة الحج".



وقال مدير عام مكتب الصحة العامة بمحافظة تعز، راجح المليكي في تصريح صحفي "إن هناك تفاعلًا إيجابيًا من قبل المواطنين خصوصًا العازمين على أداء فريضة الحج ومناسك العمرة لهذا العام".



وأشار إلى أن هناك إقبال واسع على التطعيم من المسافرين إلى دول المهجر، لاسيما وأن التطعيم شرطًا أساسيًا للمغادرة إلى تلك الدول خاصةً السعودية.



وأكد المليكي أن لقاحات كورونا مجانية للمواطنين، وأن رسوم تفرض عليها سوف تتم محاسبة المخالفين من الموظفين عليه.





وسجلت السلطات الصحية في مدينة تعز منذ انتشار فيروس كورونا في أبريل 2020 وحتى مساء اليوم الثلاثاء، 1432 إصابة و540 وفيات، وفق الإحصائيات الرسمية لمكتب الصحة.



وتدفع مدينة تعز، وهي ثاني أكبر المحافظات اليمنية كثافة سكانية، ثمنا كبيرا، مع تفشي جائحة كورونا، لافتقارها للقدرات الصحية الكافية في مواجهة الوباء.