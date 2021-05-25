شكرا لبحثكم عن خبر دعوة سعودية لقيادات الانتقالي والشرعية للوصول إلى الرياض مجددا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة عدن الغد ان دعوة سعودية وجهت إلى قيادات المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية للحضور إلى الرياض مجددا لاستكمال تطبيق اتفاق الرياض. وقالت مصادر في التحالف والحكومة والانتقالي لصحيفة "عدن الغد" ان وفدا من قيادة الانتقالي سيغادر عدن خلال الايام القليلة القادمة إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. المصادر اشارت إلى ان الجانب السعودي سيرعى مفاوضات جديدة بين الطرفين بهدف استكمال تنفيذ الاتفاق. واوضحت المصادر إلى ان قيادة الانتقالي بدأت عملية اعداد اسماء الوفد المفاوض لها والذي سيغادر لاحقا إلى الرياض.

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