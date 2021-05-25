شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول أمريكي: الإمارات لم تخرج من اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات لم تخرج من اليمن؛ في إشارة إلى إعلانها في وقت سابق، سحب قواتها كثاني دولة في التحالف العربي الداعم للشرعية في.
جاء ذلك في تعليق للسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي على القاعدة العسكرية في جزيرة ميون.
وكانت وكالة أسوشيتيد برس، كشفت عن قاعدة جوية غامضة يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية التي تقع بمنطقة استراتيجية عند باب المندب.
ونقلت الوكالة عن الحكومة اليمنية، قولها: إن الإمارات هي التي تبني هذه القاعدة رغم إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019.
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