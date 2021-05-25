شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الإثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للمسلحين الحوثيين بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان له: إن "دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، الأولى باتجاه جبهة الكسارة والثانية كانت تستهدف سوقاً شعبياً في مديرية رغوان".

وأشار البيان إلى أن الطائرتين تسببتا في سقوط جرحى من المدنيين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.