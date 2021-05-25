وزارة الخارجية الأمريكية: تيم ليندركينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عُمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.



ويقاتل الحوثيون المتحالفون مع إيران تحالفاً عسكرياً بقيادة السعودية منذ أكثر من 6 سنوات في حرب أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.

وتواصل الحركة هجماتها عبر الحدود على السعودية وكذلك هجومها في محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز بعد أن اقترحت الرياض في مارس (آذار) اتفاقا لوقف إطلاق النار يشمل إعادة فتح الروابط الجوية والبحرية مع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأشارت وزارة الخارجية إلى "العواقب المدمرة" لهجوم الحوثيين على مأرب، وقالت إن ليندركينغ سيواصل الضغط من أجل تدفق البضائع دون عوائق عبر جميع الموانئ وسيعمل على إجماع دولي لوقف الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن مناقشات المبعوث الأمريكي "ستركز على تحقيق وقف إطلاق نار شامل ومستدام وشامل وعاجل لضمان تسليم السلع التجارية الأساسية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن بانتظام ودون عراقيل والانتقال إلى عملية سياسية شاملة".

وأضافت أن ليندركينج سيواصل العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث.