شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تستانف التحصين ضد مرض كورونا في عدن وتحدد المواقع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تستانف وزارة الصحة العامة والسكان الحملة الوقائية للتطعيم ضد فيروس كورونا في جميع مواقع التحصين في مديريات العاصمة المؤقتة عدن للعاملين الصحيين والمسنين وذوي الامراض المزمنة .



وأوضح مدير إدارة التحصين بعدن فيصل الصاعدي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم تخصيص مراكز لتطعيم العاملين الصحيين والمسنيين وكذا ذوي الأمراض المزمنة .. مشيراً إلى أنه تم تخصيص مراكز لتحصين المسافرين في المجمعات الصحية البريقة والتواهي ودار سعد والمعلا والشيخ عثمان وخور مكسر وكذا مكتب الصحة والسكانفي مديرية صيرة ومجمع كابوتا بئر فضل في مديرية المنصورة .

وأضاف أنه تم تزويد هذه المجمعات والمركز باللقاحات والأدبيات الخاصة بها .