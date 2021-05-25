الرئيس الزُبيدي يصدر قراراً بشأن تعيين الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - أخبار المجلس الرئيس الزُبيدي يصدر قرارا بشأن تعيين الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القرار رقم 19 لسنة 2021، بشأن تعيين الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، قضت مادته الأولى بتعيين الإخوة المذكورين أدناه بشغل المهام المحددة قرين كل اسم: 1- علي عبدالله سالم الكثيري المتحد الرسمي للمجلس الانتقالي - رئيساً للهيئة. 2- مختار عمر صالح عمر رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون - نائبا لرئيس الهيئة. 3- الدكتور عبدالله عوض سعيد الحو رئيس قطاع التدريب - عضو مجلس إدارة الهيئة. 4- الدكتور صدام عبدالله علي مقبل رئيس قطاع الصحافة والإعلام - عضو مجلس إدارة الهيئة. 5- الدكتور باسم منصور ناصر صالح رئيس الدائرة الإعلامية - عضو مجلس إدارة الهيئة وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في وسائل إعلام المجلس

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