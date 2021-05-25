شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يزور مستشفيات بيحان وعسيلان بشبوة ويعد بحل الصعوبات التي تواجه سير عملها. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

زار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الثلاثاء مستشفى الدفيعة بمديرية بيحان ومستشفى عسيلان والمركز الصحي بمدينة النقوب في مديرية عسيلان في محافظة شبوة.

واطلع الوزير بحيبح خلال الزيارة التي رافقه فيها قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح، والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، ووكيل المحافظة للمديريات الغربية محمد الفاطمي، ومدير مكتب الصحة في المحافظة د.سعيد بافاضل، على مجمل الوضع الصحي وسير العمل ومستوى الخدمات الصحية التي تقدمها تلك المستشفيات للمواطنين، والعوائق والصعوبات التي تعترض سير عملها.

واستمع وزير الصحة العامة والسكان من إدارة المستشفيات ومرتاديها من المواطنين، إلى أبرز المشاكل والمطالب التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الصحية.

مؤكداً سعي وزارة الصحة الحثيث لمعالجة جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عمل تلك المستشفيات والمراكز الصحية سواء عبر التمويل الحكومي أو بالشراكة مع المنظمات الدولية المانحة.

من جانبهم أشاد كلا من اللواء بحيبح وهشلة والفاطمي وبافاضل بزيارة وزير الصحة للمراكز الصحية في المديريات الشرقية كأولى محطات زيارته لمحافظة شبوة، شاكرين دور الوزير بحيبح الفعال والإيجابي من خلال نزوله للإطلاع عن كثب على احتياجات القطاع الصحي بمحافظة شبوة.

رافق وزير الصحة العامة والسكان في زيارته كلا من عبدالباري مفتاح مدير مديرية بيحان، وناصر القحيح مدير مديرية عسيلان.