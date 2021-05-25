شكرا لبحثكم عن خبر مصادر مصرفية : إغراق عدن بكميات ضخمة من الدولار الامركي(المجمد) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر مصرفية محلية بمحافظة عدن ان جهات عدن اغرقت السوق المحلية خلال 9 أشهر مضت بكميات ضخمة من الدولار المجمد.

وقالت المصادر لصحيفة عدن الغد ان شبكات تهريب نشطت بشكل كبيرة واستجلبت إلى عدن كميات هائلة من الدولار العراقي والليبي المجمد في البنوك الدولية.

وضٌخت هذه الاموال على أنها دولارات سارية التعامل إلا ان عدد من التجار وعقب معاملات بنكية دولية اكتشفوا ان هذه الكميات هي لدولار ليبي مجمد.

واوضحت المصادر إلى ان عمليات الضخ اغرقت السوق بكميات الدولار الذي شكل عائقا لرجال الاعمال والمؤسسات التجارية في تعاملاتها الخارجية خصوصا ان محال الصرافة المحلية ورجال الاعمال يصعب عليهم معرفة الدولار المجمد من غيره.