شكرا لبحثكم عن خبر قصة العلم الذي جلب لمخيطة المشاكل في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تسببت واقعة خياطة علم دولة اليمن الديمقراطية السابقة بمتاعب كبيرة لخياط من محافظة تعز.

وبدأت القصة الخميس الماضي حينما قرر عدد من النشطاء حياكة علم جنوبي كبير لرفعه في تظاهرة الجمعة التي طالبت باصلاح الوضع في عدن.

وذهب الشبان إلى خياط من محافظة تعز بحي الشيخ عثمان وطلبوا منه خياطة العلم وهو ماقام به الرجل.

وتسلم الشبان العلم وقاموا بفرشه على الأرض للتأكد من مقاسه والتقطوا صورا للعلم وهو على ارضية الشارع.

وغادر الشبان المكان حاملين العلم لتبدأ متاعب الخياط حيث انتشرت صورا للعلم مضاف اليها منشورات ان الخياط قام بعرض العلم في الشارع ليدهسه المارة وهي معلومة غير صحيحة.

وتسبب الامر بقيام قوات الحزام الامني باعتقال الخياط والزج به بالسجن دون التأكد من صحة ماورد.

وقال نشطاء ان المعلومات المنشورة غير صحيحة حيث ذهب الشباب الذين خاطوا العلم إلى مقر الحزام الامني لايضاح المعلومة.

وقال نشطاء على الواقعة ان الخياط لاقى جزاء سمنار.

من عدن الغد :