شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يهنئ نظيره الأردني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الدكتور بشر الخصاونة، هنأه فيها الذكرى الـ 75 لليوم الوطني في الأردن الذي يُصادف الـ 25 من مايو من كل عام.

