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معين عبدالملك يهنئ نظيره الأردني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الدكتور بشر الخصاونة، هنأه فيها الذكرى الـ 75 لليوم الوطني في الأردن الذي يُصادف الـ 25 من مايو من كل عام.

وأعرب رئيس الوزراء عن تهانيه لنظيره والشعب الأردني الشقيق بهذه المناسبة، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة الوطنية على الأردن وشعبها الشقيق بالمزيد من الرخاء والرفعة والازدهار .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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