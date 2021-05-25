شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ 75 لليوم الوطني الأردني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى أخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والشعب الأردني الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ 75 لليوم الوطني في الأردن الذي يُصادف الـ 25 من مايو من كل عام.

