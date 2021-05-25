الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي تستعرض تقريراً حول ممارسات الميليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرضت الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي، في جلستها الإفتراضية اليوم، ضمن الدورة الـ 142 المنعقدة خلال الفترة 24 - 28 مايو الجاري، تقرير لجنة حقوق الانسان حول ما يتعرض له أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من ممارسات وانتهاكات من قبل مليشيات الحوثي بما في ذلك إصدار أحكام إعدام باطلة بحق 46 عضوا ومصادرة ممتلكاتهم وارتكابها العديد من الجرائم ضد اعضاء المجلس، وعبر تقرير اللجنة عن قلقها الشديد ازاء تلك الانتهاكات الخارجه عن القانون والمواثيق الدولية ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأقرت الجلسة التي شارك فيها رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ومعه نائبا رئيس المجلس المهندس محسن باصرة ومحمد الشدادي وعدد من أعضاء المجلس، تكليف لجنة حقوق الانسان بمتابعة تلك الانتهاكات وحماية اعضاء مجلس النواب، وكذا تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة المستجدات في هذا الشأن.

كما استمع المجتمعون الى تقرير لجنة شؤون الشرق الاوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، وعبر التقرير عن قلقه للوضع الذي يعيش اليمن، مؤكدا أهمية وصول المساعدات الى المحتاجين .

ونوه التقرير بأنه جرى التخاطب مع البرلمانات العالمية للوقوف بشكل فعال الى جانب الشعب اليمني ومساعدته.

وأطلع المشاركون على النتائج التي أفرزتها الانتخابات التي جرت يوم امس لانتخاب لجنة حقوقه الانسان ولجنة الشرق الاوسط والتقرير الختامي للبيان المالي للعام 2020م، وتمت الموافقة عليه .

كما أطلع المشاركون في الجلسات على رؤية الإتحاد لعقد اللقاءات البرلمانية المستقبلية، وفي هذا الصدد تم إقرار عقد إجتماعات تضم رؤوساء البرلمانات الدولية في سبتمبر القادم في العاصمة فيينا بدولة النمسا وكذا اجتماع للجمعية العامة للاتحاد في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا، واجتماع آخر في مدينة كيغالي عاصمة دولة رواندا خلال العام المقبل 2022م.

وأقر الاجتماع العمل بالنظام الهجين في اجتماعات الاتحاد والذي يجمع بين الحضور المباشر والمشاركة عن بعد عبر الوسائل الافتراضية، وكذا إنشاء جائزة كريمر باسي للاتحاد البرلمان الدولي.