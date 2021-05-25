شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إجراءات ترقيم قوارب الصيادين في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء ضم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس عبدالناصر كلشات، ونائب مدير الأمن مدير البحث الجنائي في المهرة العقيد أحمد علي رعفيت، إجراءات ترقيم قوارب الصيادين ودورها في تنظيم الحركة الأمنية وإسهاماتها في الحد من عملية التهريب.
وجرى خلال اللقاء الإطلاع على جهود واستعدادات عملية ترقيم القوارب، وأهميتها بتنظيم الاصطياد واللائحة المنظمة له لمنع تجريف الأحياء السمكية، ودور عملية الترقيم بإسناد وتعزيز جهود الأجهزة الأمنية في المهرة.