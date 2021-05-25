مناقشة إجراءات ترقيم قوارب الصيادين في المهرة

وجرى خلال اللقاء الإطلاع على جهود واستعدادات عملية ترقيم القوارب، وأهميتها بتنظيم الاصطياد واللائحة المنظمة له لمنع تجريف الأحياء السمكية، ودور عملية الترقيم بإسناد وتعزيز جهود الأجهزة الأمنية في المهرة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء ضم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس عبدالناصر كلشات، ونائب مدير الأمن مدير البحث الجنائي في المهرة العقيد أحمد علي رعفيت، إجراءات ترقيم قوارب الصيادين ودورها في تنظيم الحركة الأمنية وإسهاماتها في الحد من عملية التهريب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012