الدكتور بحيبح يتفقد مستوى الخدمات الطبية بمستشفيي بيحان وعسيلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وأمين المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله اليوم، مستشفيي بيحان، وعسيلان واطلعا على اوضاعهما ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشاد الوزير بمستوى الخدمات الطبية، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير وتحسين القطاع الصحي في شبوة، وتعزير قدرات الكوادر الطبية، ودعم مركزي الغسيل الكلوي والاورام بمستشفى بيحان.

وناقش وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح مع الامين العام عبدربه هشله والوكيل محمد الفاطمي ومدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة الدكتور سعيد بافضل، مع قيادتي السلطات المحلية والصحية في بيحان وعسيلان، الأوضاع الصحية بالمديريتين، وابرز الاحتياجات الضرورية و الاساسية لتطوير منظومة عمل مرافقهما الصحية العاملة بما يمكنها من القيام بواجباتها الخدمية على الوجه المرضي.

واستمع وزير الصحة، الى شرح عن احتياجات القطاع الصحي، في مديرتي بيحان وعسيلان، مؤكدا ضرورة تطوير منظومة العمل في القطاع الصحي وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.