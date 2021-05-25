رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة المناضل نجيب قحطان الشعبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية عزاء ومواساة الي الدكتور قحطان نجيب قحطان الشعبي واخوانه بوفاة والدهم المناضل نجيب قحطان الشعبي الذي وافته المنية يوم امس بعد حياة حافلة بالعطاء.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، نوه في البرقية بمناقب الفقيد ونضالاتة ومواقفه الوطنية الشجاعة ودماثة اخلاقه وصدقة ووفائه وتسامحه.

وفيما يلي نص البرقية:

الدكتور قحطان نجيب قحطان الشعبي وإخوانه وكافة آل الشعبي المحترمون

بقلوبٍ مكلومة بالحزن والاسى، تلقيت نبأ وفاة والدكم المناضل نجيب قحطان الشعبي والذي ارتقت روحه الطاهرة الى بارئها والتحقت بالرفيق الأعلى بعد حياة زاخرة بالعطاء والنضال الوطني الشجاع والكبير.

فلقد عرفت الفقيد عن قرب، وكانت علاقتي به وطيدة وتواصلي به مستمرا دون انقطاع، تزاملنا في العمل البرلماني وكان برلمانيا متمرساً ومخضرماً وسياسيا شجاعا صاحب مواقف ثابتة وطنية لا تتغير ، وقلما صادقاً ومنحازا الى صف الشعب والوطن، تميز الراحل بقيم الصدق والوفاء وحب التضحية والايثار وخدمة الاخرين.

إنني اعزيكم والوطن اجمع بهذا الفقدان العزيز، والعين تدمع والقلب يعتصر الما، ولا اقول الا ما يرضي الله، فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر مسمى.