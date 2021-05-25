شكرا لبحثكم عن خبر اللواء عيدروس الزبيدي يلتقي بوفد من أبناء المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن بعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والسياسية من أبناء محافظة المهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس القائد بوفد محافظة المهرة، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي يُولي اهتماماً خاصاً بالمحافظة، لما لها من خصوصية.

ودعا الرئيس القائد جميع أبناء المهرة إلى التعاضد والتكاتف ورص الصفوف والحفاظ على النسيج المجتمعي الواحد، وكبح جماح قوى الشر الهادفة إلى زرع الفتنة والشقاق بين أبناء المحافظة.

وأشاد الرئيس القائد بالوجهاء وشخصيات المهرة الذين قدموا إلى العاصمة عدن، مؤكداً أن المجلس الانتقالي هو الحاضن والحاوي لجميع أبناء الجنوب، مشيرا إلى أن قدومهم اليوم إلى العاصمة عدن وتحملهم عناء السفر الطويل، ماهو إلا دليل واضح على ذلك.

وأبدى الرئيس القائد استعداد المجلس الانتقالي، للعمل قدر المستطاع لتوفير ما تتطلبه المهرة وأبنائها، داعياً الحاضرين إلى الرفع باحتياجات المحافظة ومتطلباتها للعمل على توفيرها وفقاً للأولويات والامكانيات المتاحة.

واستعرض اللقاء أوضاع محافظة المهرة على القطاعات المختلفة ودور ونشاط المجلس الانتقالي وحضوره في الحياة العامة لأبناء المحافظة.

كما تطرق إلى اتفاق الرياض وما حققه من مكاسب سياسية باعترافه بحق شعب الجنوب وسيادته على أرضه، ووضع قضية الجنوب على خارطة الاهتمام الإقليمي والدولي.

واستمع الرئيس القائد من الحاضرين من أبناء المهرة إلى شرحٍ عن الأوضاع العامة في المحافظة، بالإضافة إلى ماتشهده المحافظة من حراك سياسي، وكذا الصعوبات والعراقيل التي يواجهها أبناء المهرة، وما يحاك ضدهم من مؤامرات ودسائس لزرع الشقاق بين أبناء المحافظة.

وأعرب الحاضرون من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية عن سعادتهم بلقاء الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، مجددين دعمهم ومساندتهم لكل خطوات قيادة المجلس لانتزاع الحق الجنوبي.

وأكد الحاضرون، نبذهم ومناهضتهم للإرهاب بكافة انواعه وأشكاله، وسعيهم الدائم لتحقيق الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة بين الأوساط المجتمعية في المحافظة.