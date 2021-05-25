تسجيل 76 حالة اشتباه بكورونا بينها 8 حالات مؤكدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان 76 حالة اشتباة من المرافق الصحية في المحافظات بينها 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة.
واكدت مراكز الترصد ان حالات الاصابات المؤكدة سجلت في محافظات تعز وشبوه، ومارب.
تقرير يوم الثلاثاء
الموافق 25 مايو 2021
مستجدات #كورونا خلال الساعات الماضية:
تم تسجيل (76) حالة اشتباة من المرافق الصحية في المحافظات التالية :
(28)# عدن
(13)# الضالع
(12)# لحج
(8)# تعز
(4) # شبوة
(4)# حضرموت
(3)# مأرب
(2) # ابين
(2) # المهرة
ومنها تم تسجيل (8) حالات إصابة مؤكدة جديدة من المحافظات التالية :
(4) # تعز
(3) # مأرب
(1) # شبوة
وتم تسجيل حالة وفاة واحدة من المحافظات التالية :
(1)# حضرموت
كما سجلت (13) حالة شفاء من المحافظات التالية :
(12)# حضرموت
(1)# لحج
وتم إجراء (992) فحص اليوم.
ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6670) منها (1311) وفاة و(3273) تعافي.
ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان.
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