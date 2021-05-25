شكرا لبحثكم عن خبر تسجيل 76 حالة اشتباه بكورونا بينها 8 حالات مؤكدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان 76 حالة اشتباة من المرافق الصحية في المحافظات بينها 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة.

واكدت مراكز الترصد ان حالات الاصابات المؤكدة سجلت في محافظات تعز وشبوه، ومارب.

تقرير يوم الثلاثاء

الموافق 25 مايو 2021

‏مستجدات ‎#كورونا خلال الساعات الماضية:

تم تسجيل (76) حالة اشتباة من المرافق الصحية في المحافظات التالية :

(28)# عدن

(13)# الضالع

(12)# لحج

(8)# تعز

(4) # شبوة

(4)# حضرموت

(3)# مأرب

(2) # ابين

(2) # المهرة

ومنها تم تسجيل (8) حالات إصابة مؤكدة جديدة من المحافظات التالية :

(4) # تعز

(3) # مأرب

(1) # شبوة

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة من المحافظات التالية :

(1)# حضرموت

كما سجلت (13) حالة شفاء من المحافظات التالية :

(12)# حضرموت

(1)# لحج

وتم إجراء (992) فحص اليوم.

ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6670) منها (1311) وفاة و(3273) تعافي.

ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان.