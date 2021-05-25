شكرا لبحثكم عن خبر وفاة القيادي في الثورة الجنوبية السلمية اللواء أحمد عبدالله الحسني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعت رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي اللواء الركن أحمد عبدالله الحسني قائد القوات البحرية الجنوبية. ويعد اللواءالحسني من أبرز القيادات في الثورة الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي . وقالت الهيئة في بيان نعي لها "هكذا يتوالى ويتتابع رحيل القادة العسكريين العظماء من الصف القيادي العسكري الأول والمؤسس لجيش جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، فها هو القائد اللواء الركن أحمد عبدالله الحسني قائد القوات البحرية الجنوبية الذي إنتقل إلى جوار ربه الاثنين 24 مايو 2021م. الفقيد القائد اللواء الركن أحمد عبدالله الحسني أحد القيادات العسكرية الجنوبية ومن جيل العسكريين الرواد والقادة العمالقة المؤسسين. برحيل هؤلاء القادة يخسر الجنوب قادة قدموا الجهود العظيمة لخدمة الوطن الجنوب وبناء قواته المسلحة ، وبهذا المصاب والخسارة الوطنية تتقدم رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بخالص التعازي إلى كافة إخوان الفقيد وأبنائه وأهله وذويه ورفاقه، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون"

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