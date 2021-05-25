شكرا لبحثكم عن خبر فيديو/ المبعوث الأممي الأسبق: حزب الإصلاح رفض مقاومة الحوثيين والان مع التفاصيل
وجاء حديث جمال بن عمر في سياق مقابلة أجرتها معه قناة الشرق، ورصده عدن تايم.
وقال بن عمر تعليقا على دخول مليشيات الحوثي صنعاء : أن السؤال هو كيف لجماعة صغيرة ومحدودة أن تسيطر على العاصمة صنعاء، فأين كان الجيش .. واين القيادة السياسية .. وأين الأحزاب السياسية.. التي لها أجنحة عسكرية ؟ وأكد: أن حزب الإصلاح قرر رسميا عدم مقاومة ومواجهة الحوثيين حينها.
وأشار إلى أنه كان لابد من إجراء تحقيق في قضية دخول الحوثيين صنعاء ولكن هذا لم يحدث، مبينا أن هذا دفعه للقول إن هناك خيانة.
هذه الحقيقة التي كشف عنها بن عمر، تأتي لتؤكد حقيقة أخرى تتمثل في تواطؤ حزب الإصلاح مع مليشيات الحوثي الموالية لإيران، خلال السنوات الماضية واستغلال تواجدها ضمن الحكومة الشرعية، لتسخير دعم التحالف العسكري والمادي لصالح مليشيات الحوثي، عبر مسرحية مقاومة الحوثي في جبهات الشمال.
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