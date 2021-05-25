شكرا لبحثكم عن خبر مصدر يكشف تفاصيل إستهداف قائد اللواء الأول صاعقة بردفان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد في ردفان بمحافظة لحج، أن الأجهزة الأمنية في المدينة توصلت إلى خيوط لضبط المتورطين بجريمة إستهداف قائد اللواء الأول صاعقة وعمال أحد المنظمات في ردفـان، مساء أمس.

وأستنكرت قيادة اللواء : الفعل الإجرامي الغادر والكمين المسلح الذي تعرض لـه قائد اللواء الأول صاعقة أبو قاسم الصولاني من قبل مسلحون مجهولين في خط ردفـان منطقة حلية وأسفرت هذه الواقعة عن مقتل مواطن وإصابة آخر أثناء مرورهما وقت الإشتباكات في السيارة التي كانت تقل الشخصين أثناء الإشتباكات حيث يعملان لدى منظمة اوكسفام فرع الضالع.

وقالت في تصريح صحفي بأنه منذ لحظة تلقيّنا البلاغ العملياتي أنتشرت قوات التدخل السريع الحزام الأمني والأجهزة الأمنية لتعقب المسلحين الذين نفذوا الكمين المسلح بـثلاثة أطقم عسكرية ولاذوا بالفرار ومازالت القوات الأمنية ردفــان تمشط المنطقة والجبال التي تحيط بموقع الأشتباك والطرق الفرعية الوعرة التي سلكها المسلحون من منطقة غرابة والتي تؤدي إلى مديرية حبيل الجبر .

وأوضحت في التصريح الذي نشره المركز الإعلامي للواء، عبر حسابه على فيسبوك: أن الأجهزة الأمنية في ردفـان تمكنت من ضبط أحد الأطقم العسكرية الخاصة بـ المطلوبين والتوصل إلى خيوط عدة تقود إلى المتورطين الذين نفذوا هذه العملية وسيتم الكشف لآحقاً .."

وأكدت قوات اللواء الخامس: بأننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه النيل من أمن وأستقرار الوطن والمواطنين في ردفـان وكل الجنوب ،كما ستظل القوات الأمنية والعسكرية في ردفـان اليد الطولى للمواطن في مواجهة أي أعمال غادرة وتخريبية وأنها بعون الله لن تألو جهداً في صد أي محاولة لزعزعة الأمن وأقلاق السكينة العامة "

وقالت : إذ ونحن نستنكر ونؤكد عن ملاحقة المتورطين بهذا البيان نستغرب الحملات الإعلامية الحاقدة التي تروج لها المطابخ العدائية ضد قواتنا الأمنية خصوصاً بهذه الواقعة بحيث نشرت هذه الأبواق المأجورة أكاذيب قذرة بنفس التوقيت التي وقعت فيه العملية الغادرة بأن "نقطة تابعة للواء الخامس دعم وإسناد ردفـان أطلقت النار على مسافرين قادمين من صنعاء" للنيل من حضورنا العسكري والأمني المتمثل في إحباط مخططات الشر والظلام والمؤامرات التي ستهدف الجنوب أرضًا وإنسانًـا.