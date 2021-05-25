شكرا لبحثكم عن خبر رفض كميات هائلة من المنتجات الغذائية في ثلاث منافذ بحرية يمنية"صور" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبر مكتبها بمنفذ شحن البري بالمهرة برفض عدد 127 كرتون من منتج فاصولياء معلبة مخالف للمواصفات القياسية من حيث وجود آثار صدأ على العبوات ، كما تم رفض كميات من منتج بسكويت مخالف في فترة الصلاحية.

وعبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن، قامت الهيئة برفض كميات من منتج حلوى مخصص للاطفال مخالف للمواصفات القياسية من حيث عدم وجود بيانات إيضاحية على المنتج بالاضافة الى أن المنتج معبأ بشكل صيدلاني على هيئة دواء.

كما تم رفض 3047 كرتون من منتج بسكويت زبدة هندي مخالف للمواصفات القياسية في وجود تاريخ إنتاج وإنتهاء قديم، ولواصق عليها تاريخ إنتاج وانتهاء جديد.

كما قامت الهيئة عبر مكتبها بميناء رصيف المعلا برفض 1300 طن من منتج ذرة صفراء سائب مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة في وجود تكتلات وأعفان في المنتج.

وتحرص الهيئة دوما على السهر على حماية صحة وسلامة المستهلك.

إعلام الهيئة