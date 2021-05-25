شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عودة عدن نت بعد انقطاع تام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عادت خدمة الإنترنت لشركة عدن نت، قبل قليل، بعد انقطاع لأكثر من يوم.

وقال مشتركين في العاصمة عدن أن عدن نت عادة للخدمة بعد انقطاع منذ عصر أمس الإثنين.

هذا وكانت الخدمة قد انقطعت منذ عصر الأمس، نتيجة انقطاع في الخطوط الدولية حسب ما أفادت الشركة عبر حسابه على فيسبوك.

وقالت الشركة في توضيح لها بالأمس: "عملائنا الكرام، نعتذر على التقطعات الحاصله بخدمه عدن نت من يوم أمس و ذلك بسبب مشكله عامه بالخطوط الدوليه وخارجه عن ارادتنا.

وأكدت حينها أنها: تبذل قصارى جهدها لاعاده الخدمه بأسرع وقت ممكن.. شكرا لتفهمكم.

وعدن نت شركة حديثة اقتصرت على الإنترنت، ودشنت في العام 2018م، وتشمل تغطيتها مديريات العاصمة عدن فقط.