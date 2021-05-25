الرئيس هادي يعزي بوفاة البرلماني والمناضل نجيب قحطان الشعبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب السابق المناضل نجيب قحطان الشعبي، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشاد الرئيس في برقية العزاء، بمناقب فقيد الوطن التي جسدها طوال مسيرة حياته الوطنية وإسهاماته البارزة على صعيد العمل السياسي والديمقراطي وجهوده الكبيرة في خدمة أبناء المجتمع.

وعبر رئيس الجمهورية، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة الفقيد بمصابهم الأليم، مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب السابق نجيب قحطان الشعبي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى قحطان ومحمد نجيب الشعبي، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته من خلال عمله في المجال البرلماني والسياسي، وإسهاماته في خدمة الوطن وأبناء المجتمع.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر برقيات عزاء مماثلة الى اسرة الفقيد عبروا فيها، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.