شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تكسر هجوماً لميليشيا الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجاميع حوثية حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية في "جبهة النضود" إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد حيث أوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف أن أبطال الجيش استعادوا عددًا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية في مناطق متفرقة بالجدافر وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.