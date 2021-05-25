الجمحي يدشن حملة التحصين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن الدكتور محمد صالح الجمحي، المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عملية استئناف التحصين ضد فيروس كورونا للمستهدفين من العاملين بالقطاع الصحي والمواطنين التي تجاوزت أعمارهم 60 عاما.



واطلع على كيفية أخذ اللقاح واستمرار التنظيم والترتيب للتطعيم في المرافق والمستشفيات الصحية المعتمدة مشيرا إلى أن مكتب الصحة والسكان نفذ العديد من الدورات التدريبية للفرق الصحية بالمديريات واطلاعهم على كيفية تنفيذ اللقاح وكذلك تلقيهم المعلومات والمهارات وتطبيقها على الواقع العملي في كافة المديريات داعيا الفرق الصحية إلى ضرورة توعية المواطنين وتنظيم عملية التطعيم لكافة المستهدفين بسهولة ويسر شاكرا لهم تفاعلهم وجهودهم في انجاح هذه الحملة للتحصين ضد فيروس كورونا .

وعلى صعيد متصل، قام الدكتور محمد الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ومرافقيه بزيارة استطلاعية لمستوصف قصيعر اطلع خلالها على كيفية تنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا واستمع من القائمين بالإدارة المستوصف إلى شرح حول الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها للمرضى في مختلف التخصصات الطبية مشيدا بالدور الذي تقوم به ادارة المستوصف واهتمامها في تقديم الرعاية الصحية لإبناء المنطقة.

كما قام الدكتور الجمحي بزيارة لمركز حضاتهم الصحي تعرف فيها على سير الخدمات الصحية التي يقدمها المركز للمجتمع وذلك في إطار تقييم عمل المراكز والوحدات الصحية بالمديريات وتطويرها لما من شانه خدمة المرضى.