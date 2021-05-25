مجلس الشورى ينعي الشخصية الوطنية عضو مجلس الشورى نجيب قحطان الشعبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى مجلس الشورى الشخصية الوطنية عضو مجلس الشورى بعبارات الحزن والألم رحيل المناضل نجيب قحطان محمد الشعبي بعد حياة حافلة العطاء والنضال في خدمة الوطن.



وقال مجلس الشورى في بيان النعي فقدت اليمن اليوم شخصية وطنية هو الفقيد المرحوم، عضو مجلس الشورى ونجل المناضل الكبير أول رئيس لجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية قحطان محمد الشعبي وأمين عام الجبهة القومية قبل الاستقلال.

وأضاف البيان برحيل المناضل نجيب قحطان الشعبي خسرت اليمن أحد مناضليها، القادم من أسرة وطنية تبوأت القيادة في مرحلة تحرير الجنوب اليمني المحتل.

واشاد البيان بمناقب الشعبي حيث عرف فقيدنا العمل السياسي مبكرًا، عضوًا في مجلس النواب، ثم عضواً في مجلس الشورى، وساهم في تأسيس المؤتمر الشعبي العام بعد الوحدة في المحافظة الجنوبية، وأصبح عضوًا في اللجنة الدائمة الرئيسية، خاض غمار الحياة الديمقراطية، وترشح منافسًا للرئيس صالح في انتخابات 1999، ولكنه لم يصب هدفه.

وقال البيان كان الفقيد " كاتبًا مارس الكتابة والكتابة النقدية من وجهة نظر وطنية، كما في تاريخ الثورة اليمنية، والجبهة القومية على وجه الخصوص، وتبنى دائمًا وجهة نظر وحدوية، دافع عن الجمهورية والوحدة في كل الظروف التي عايشها. وكان سياسيًا وصوتًا ناقدًا وساخرًا، انحاز دائمًا للحق وللمواطن، وللوطن اليمني".

وعبر رئيس وأعضاء مجلس الشورى عن تعازيهم لأسرة الفقيد وكل محبيه بهذا المصاب الجلل، سائلاً الله أن يرحم فقيد الوطن، سليل الثوار الجمهوريون الوحدويون، نجيب قحطان الشعبي، وغفرله، وأسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة ألا بالله العلي القدير.