شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يطلع على أوضاع مطار سيئون الدولي ويشيد بجهود الكوادر العاملة بالمطار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم على أوضاع مطار سيئون .



وتعرف الوزير حيدان من مدير عام المطار علي باكثير الى شرح عن مستوى الخدمات التي يقدمها المطار وسبل تعزيزها لمواكبة التطورات الحديثة .

ولفت مدير عام مطار سيئون الى انه تم مؤخرا تدشين العمل بسيور العفش الإلكترونية بالمطار و المقدمة من شركة صافر العلميات الاستكشاف والإنتاج و الشركة اليمنية للغاز .

موضحا الى أن مشروع تركيب سيور العفش الالكترونيه بالمطار سيعمل على تطوير عمليات المطار في تقديم خدمة أفضل للمسافرين ، مشيراً إلى أن سيور العفش التي تم تركيبها تتميز بمواصفات الكترونية و أمنية متطورة تم تصنيعها من قبل شركة رومانية متخصصة.

وخلال ترأسه اجتماع لقيادات الوحدات الامنية والعسكرية بالمطار نقل الوزير حيدان تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بمناسبة العيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية 22 مايو المجيد.

وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير و قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس و مدير عام الامن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك العوبثاني ، اشار الوزير حيدان الى ان مطار سيئون اليوم يسير بخطوات جيدة وطيبة في تحسن الخدمات والبنية التحتية ستعمل على إحداث نقلة نوعية للمطار وكسب علاقات جيدة مع مطارات العالم المختلفة .

ولفت وزير الداخلية الى أن تلك النجاحات التي يحققها المطار تعكس صورة التناغم الكبير بين ادارة المطار وكافة الكوادر المدنية والامنية والعسكرية العاملة بالمطار .

داعيا الى مضاعفة الجهود وتنسيق العلاقات وتشاركها بين كافة وحدات المطار للارتقاء بالخدمات التي يقدمها المطار نحو صورة أفضل تلبي رضا المسافرين وتوفر لهم اجواء جيدة تجسد المستوى الحضاري الذي يتمتع به أبناء حضرموت .

ونوه الوزير حيدان الى ان التعاون والعلاقة المتينة بين السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء وكافة الاجهزة التنفيذية ساهم في استمرار مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيع الحياة واستقرار الأوضاع بشكل عام .

واكد الوزير حيدان ان نجاح أي عمل يرتبط بوجود تفاهم وتنسيق وتعاون بين كافة العاملين مهما كانت مراتبهم الادارية ، موضحا الى ان الامكانيات لا تمثل عائقا للوصول الى تحقيق نجاحات المؤسسة أو الوحدة الإدارية الواحدة .

مثمنا جهود السلطة المحلية وتدخلاتها تقديم الدعم للمطار ساهمت في اظهار صورة مشرقة لمطار سيئون الذي يمثل شريان حيوي لأبناء محافظات الجمهورية .

الى ذلك التقى وزير الداخلية والوكيل الكثيري بمعية قائد المنطقة العسكرية الاولى ومدير عام الامن والشرطة بالوادي والصحراء منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية العاملة بمطار سيئون .

وثمن وزير الداخلية دور الاجهزة الامنية في تأمين المطار والتقييد والالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الجهات الرسمية وابراز صورة مشرفة للمطار على المستوى المحلي والخارجي .

منوها الى تلك الجهود اثمرت في خلق سمعة طيبة للمطار وتميزه في جوانب أخرى متعددة .

مشيرا الى نقل ما لمسه من انضباط ومستوى عال من اليقظة والقيام بالمهام الموكلة للكوادر الامنية الى القيادة السياسية ، وتقديم الاهتمام بتلك الكوادر عبر برامج التدريب والتأهيل لمواكبة التطور في الحركة الملاحية.