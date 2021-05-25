صحة الضليعة تدشن حملة التحصين ضد "كورونا" بحضور مدير عام المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن مكتب الصحة والسكان بمديرية الضليعة م/ حضرموت اليوم الثلاثاء، حملة التحصين ضد فيروس كورونا ( Covid-19 ) في المركز الصحي بحضور مدير عام المديرية أ. ثابت بامسدوس ومدير مكتب الصحة أ.عبدالله بافرج .

وخلال التدشين أكد مدير الصحة والسكان الاستاذ عبدالله بافرج أن الحملة ستشمل الكادر الصحي ، كبار السن فوق 60 عاماً ، الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة ، والمغتربين والتي تستهدف عدد 1106 فرد بالمديرية .

واضاف بأن الحملة تستمر لمدة 12 يوماً بداءً من يوم الاثنين ، مؤكدا أن عدد المسجلين بلغ في اليوم الأول حوالي 380 شخص أغلبهم من المغتربين .

مشيراً أن أخذ اللقاح ستكون له أعراض جانبية منها الصداع ، الحمى ، تورم مكان الحقنة أو ألم وينصح الشخص باستخدام مسكنات ( بنادول ) عند ظهور الأعراض .

من جانبه أشاد مدير عام المديرية الاستاذ ثابت عبدالله بامسدوس بجهود مكتب الصحة والسكان ، وكافة أعضاء الطاقم الصحي المشارك في الحملة الذين شمروا السواعد وكانوا في الصفوف الأولى وقت الشدة والضرورة ، داعياً لهم التوفيق في مهامهم السامية .

حضر التدشين مسؤول التطعيم عمر باسالم ، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي خالد الديح ، وكافية أفراد الطاقم الصحي بالمديرية.