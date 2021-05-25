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مأرب.. إصابة ثلاثة مدنيين بشظايا طائرة حوثية مفخخة استهدفت سوق شعبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب ثلاثة مدنيين، امس، في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، اثر شظايا طائرة مسيرة مفخخة اطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدفت من خلالها سوقاً شعبياً في المديرية.

 

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاثة مديين أصيبوا بجروح مختلفة وصفت إصابة أحدهم بالبليغة جراء انفجار الطائرة الحوثية المفخخة وسط سوق مرجز بقرية أسداس مركز مديرية رغوان.

 

وأكد المصدر استمرار المليشيات الإرهابية الحوثية في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في محافظة مأرب واستمرار قصفها المكثف للأحياء السكنية والأسواق الشعبية ومخيمات وتجمعات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بشكل متعمد وممنهج.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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