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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. إصابة ثلاثة مدنيين بشظايا طائرة حوثية مفخخة استهدفت سوق شعبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أصيب ثلاثة مدنيين، امس، في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، اثر شظايا طائرة مسيرة مفخخة اطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدفت من خلالها سوقاً شعبياً في المديرية.
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاثة مديين أصيبوا بجروح مختلفة وصفت إصابة أحدهم بالبليغة جراء انفجار الطائرة الحوثية المفخخة وسط سوق مرجز بقرية أسداس مركز مديرية رغوان.
وأكد المصدر استمرار المليشيات الإرهابية الحوثية في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في محافظة مأرب واستمرار قصفها المكثف للأحياء السكنية والأسواق الشعبية ومخيمات وتجمعات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بشكل متعمد وممنهج.