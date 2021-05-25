مناقشة مشروع اعادة تدوير المخلفات والنفايات بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع بمدينة سيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المهندس هشام السعيدي مع احدى الشركات الأهلية الخاصة، انشاء مركز اعادة تدوير المخلفات والنفايات وتوليد الطاقة الكهربائية بوادي حضرموت، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وفي الاجتماع الذي حضره مدراء صندوق النظافة ومؤسستي الكهرباء والمياه بوادي حضرموت والصحراء، استعرض مدير الشركة سالم النهدي فكرة إنشاء مشروع بيئي خدمي متكامل لوادي حضرموت للتخلص من المخلفات والنفايات ومياه الصرف الصحي المحلية ومعالجتها واعادة تدويرها بطريقة مدروسة وآمنة وصديقة للبيئة.

ويهدف المشروع الى وضع حلول للمخلفات والاستفادة منها في إنتاج المياه الصحية أو الديزل والمواد الخام الأولية لمختلف الصناعات، فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية بطريقة بديلة ومتجددة وصديقة للبيئة، وإيجاد بيئة تحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ورفد الاقتصاد الوطني من خلال توفير الأسمدة الزراعية ومحسنات التربة.

وأوضح مدير الشركة أن المشروع يهدف أيضا الى توفير المواد الخام الأولية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب لرفع مستوى الصناعات المحلية وزيادة العلاقات التجارية المرتبطة بالأسواق المحلية والعالمية الناتجة من هذا المشروع.. مبينا أن الفترة الانشائية للمشروع تقدر بـ 12 شهر تقريبا ، وسيتم من خلاله فتح 400 فرصة عمل، الى جانب تدريبهم وتوظيفهم.

وأكد وكيل المحافظة أن المشروع سيحظى بالرعاية والاهتمام ادراكا من السلطة المحلية بأهمية الاستثمار ودوره في عملية التنمية وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد الوطني، والمساهمة في حل مشكلات النظافة.

وأقر الاجتماع تكليف فريق يضم مجموعة من الجهات ذات الاختصاص للنزول الميداني، واعداد دراسة تفصيلية لكافة مجالات المشروع والرفع بها للإقرار والتنفيذ.