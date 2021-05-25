مليشيا الحوثي تجدد قصف منازل المواطنين في الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، استهداف القرى والأحياء السكنية في مديرية الدريهمي وشرق مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها على منازل المواطنين باستخدام قذائف مدفعية هاون عيار 120 وقذائف RBG، بصورة عشوائية.

في ذات السياق أفادت مصادر في مدينة الحديدة أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون عيار 82 بشكل مكثف على المباني والأحياء السكنية شرق المدينة.

وخلفت اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية خوفاً وهلعاً في أوساط المواطنين لا سيما النساء والأطفال، مما قد ينذر بموجة نزوح جديدة، وفقاً للمصادر.

ويأتي تصعيد مليشيات الحوثي بعد يوم دامٍ شهدته مديرية حيس باستشهاد امرأتين واصابة اثنتين إثر انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي جنوب شرق المديرية.