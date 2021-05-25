شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال محاولة تسلل حوثية وقطع خطوط إمداد في مديرية رحبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بنيران أبطال الجيش، في أطراف محافظة مأرب.



ونقل موقع وزارة الدفاع عن قائد جبهة جبل مراد العميد الركن حسين الحليسي قوله، إن المواجهات اندلعت، مساء أمس، أثناء محاولة عناصر من المليشيا الحوثية التسلل إلى مواقع في مديرية رحبة.

وأوضح العميد الحليسي، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على الفرار، لافتا إلى أن قوات الجيش تمكنت من قطع خطوط إمداد العدو.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تكبدت خلال المواجهات قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير عتاد قتالي تابع لها