الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد للمبعوث الأممي إلى اليمن دعم المجلس للمبادرة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث دعم المجلس للمبادرة السعودية.



جاء ذلك خلال لقاء الحجرف في الرياض بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث في الرياض.

الجانبان أكدا على أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية لتغليب مصلحة اليمن والتجاوب مع المبادرة السعودية للسلام.

وشدد الحجرف خلال اللقاء على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، والتي تمارس أعمالها رغم كل التحديات.

من جانبه استعرض غريفث مساعيه، والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود

وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، ينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وتشمل المبادرة إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة (غرب)، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.