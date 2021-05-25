ضربات مركزة تخمد تحركات حوثية وتدمير أهداف متحركة في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

وجهت القوات المشتركة، الساعات الماضية، ضربات مركزة على أوكار وأهداف متحركة للمليشيات الحوثية في جبهات الساحل الغربي جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.



وأفاد الإعلام العسكري أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في قطاعات المطار والصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة حققت إصابات مباشرة بالسلاح المناسب في أوكار للمليشيات التابعة لإيران بعد رصد دقيق لتحركات مسلحة والدفع بتعزيزات إلى تحصينات قرب خطوط التماس.

وأكد تدمير عربة متحركة تحمل سلاح عيار 12:7 ومصرع الضراب بعد رصدها خلف كلية الهندسة بقطاع مدينة الصالح لحظة محاولتها استهداف موقع للقوات المشتركة.

وفي جبهتي حيس و التحيتا جنوب الحديدة أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لذات المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين في مركزي المديريتين، وفقا لذات المصدر