شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تسقط مسيَّرتين للميلشيا في جبهة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت القوات الحكومية، أن دفاعاتها أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران في مارب.



وقالت القوات الحكومية، في بيان لها، إن "دفاعات الجيش اليمني أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جهتي الغرب والشمال الغربي من مأرب."

وأوضح أنه تم إسقاط المسيرة الأولى باتجاه جبهة "الكسارة" بمديرية صرواح، فيما تم تدمير الأخرى لدى محاولتها استهداف سوق شعبي في مديرية "رغوان" وقد أدى انفجارها إلى سقوط جرحى من المدنيين