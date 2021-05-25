شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مشرف حوثي وعدد من مرافقيه في كمين بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

لقي مشرف حوثي مصرعه و3 من مرافقيه، الثلاثاء 25 مايو/ أيار 2021، إثر كمين نصبه أفراد مقاومة البيضاء في الصومعة.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن أفراد جبهة الحازمية في مديرية الصومعة تمكنوا من تنفيذ كمين لأحد مشرفي ميليشيات الحوثي وهو يستقل سيارته من نوع "فيتارا".

وبحسب المصادر، فإن الكمين نتج عنه مصرع المشرف الحوثي وثلاثة من مرافقيه في منطقة شوكان