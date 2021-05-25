مسلحو الحوثي يختطفون ممرضي وممرضات مستشفى الثورة بصنعاء لمطالبتهم بمستحقاتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

اختطف مسلحون حوثيون يقودهم المشرف الامني للمليشيا في مستشفى الثورة العام بصنعاء، عددا من ممرضي وممرضات المستشفى، اثناء تنفيذهم تظاهرة غاضبة احتجاجا على قطع مستحقاتهم المالية منذ سنوات.



وقالت مصادر طبية، إن العشرات من الكادر الصحي العامل في المستشفى اغلبهم من الممرضات وعدد محدود من الصحيين، نفذوا تظاهرة احتجاجية طالبوا خلالها صرف مستحقاتهم المالية المقطوعة منذ ست سنوات.

وبحسب المصادر، جاءت التظاهرة عقب قيام القيادي الحوثي ‎"عبدالملك جحاف"، الذي ينتحل صفة مدير عام المستشفى بايقاف صرف مرتبات ومستحقات الأطباء والممرضين العاملين في المستشفى.

وأكدت أن القيادي الحوثي المدعو "ابو كنان الخولاني" المعيَّن من المليشيا مشرفا امنيا في المستشفى، قام بالاعتداء على الممرضات واحتجاز عدد منهن.

وافادت ان معظم المخطتفين من النساء، في تحد صارخ للاعراف القبلية والعادات والتقاليد اليمنية، في اضافة لجرائم المليشيا بحق النساء اليمنيات.

واشارت إلى ان هيئة مستشفى الثورة بصنعاء، "المستشفى الأول في البلاد"، تحقق أرباح بمئات الملايين، إلا ان المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا، ترفض صرف مرتبات ومستحقات الكادر الطبي منذ ست سنوات، في حين تذهب تلك المبالغ لصالح قيادات ونافذي المليشيا.