تحذيرات من الأرصاد للصيادين في أرخبيل سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد الصيادين في جنوب أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج، خلال الـ24 ساعة القادمة.



وحث المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الغربية والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة خلال فترتي الظهيرة والمساء فيما تكون الاجواء حارة على الهضاب الداخلية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية.

ولفت المركز إلى أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا وحارة أثناء النهار على جميع سواحل الجمهورية، ورياح معتدلة السرعة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها الى 18 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، أفاد المركز ان الاجواء ستكون صحوة جافة وشديدة الحرارة لتصل الحرارة العظمى إلى أكثر من 41 درجة مئوية أثناء النهار، والرياح معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة وتصل سرعتها إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر ان الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً مع احتمال أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية تصل أقصى سرعة لها الى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.