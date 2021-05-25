احتجاجات في المكلا تنديداً بالانقطاعات المتكررة للكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اليوم الاثنين، احتجاجات في المكلا عاصمة ساحل محافظة حضرموت "شرقي اليمن"، تنديداً بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والأوضاع المعيشية المتردية.



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، "إن محتجين أقدموا اليوم، على قطع عدداً من الشوارع الرئيسية بالمكلا، وأضرموا النار في إطارات السيارات، احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة".



وأضاف المصدر، أن الاحتجاجات تسببت باختناقات شديدة في الشوارع الرئيسية.



ووعد محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني في أكثر من مناسبة، بإصلاح التيار الكهربائي ووضع حلول جذرية للمشكلة المتفاقمة منذ أشهر، غير أن ذلك لم يتم.



وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في المكلا وعدد من مديريات الساحل، بمعاناة كبيرة من المواطنين، في ظل صيف ساخن تشهده المحافظة الساحلية.

