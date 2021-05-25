عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يسلم الحكومة طفلا جنده الحوثيون للقتال

الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365

سلّم تحالف دعم الشرعية إلى الحكومة طفلاً جندته ميليشيا الحوثي للقتال على الحدود. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين.



وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت، صباح الاثنين، بإعادة وتسليم أحد الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضح أن إجراءات إعادة وتسليم الطفل للحكومة اليمنية الشرعية تمت بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

كما أوضح أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح بقيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإعادة تأهيل وتسليم ما مجموعه (147) طفلاً يمنيًا منذ بداية الأزمة اليمنية تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للمملكة من قبل الميليشيا الحوثية، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.