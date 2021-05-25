أمنية تعز تشدد على ضبط العناصر التخريبية وحماية الممتلكات

المنامة - ياسر ابراهيم - شددت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، على ضرورة ضبط العناصر الخارجة عن القانون وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

جاء ذلك في الإجتماع الدوري للجنة، يوم الإثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، وفقا لموقع الجيش "سبتمبر نت".

وشدد الإجتماع، على دعم الخطة الأمنية، وتعزيز دور الأمن في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتطبيق النظام والقانون بحق المخالفين والمخلين بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وكانت الاجتماع قد استعرض مستجدات الأوضاع وتعزيز دور الأمن وضبط العناصر الخارجة عن القانون وتسليمهم للقضاء، كما ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة.