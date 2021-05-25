مأرب.. تطعيم ستة آلاف مواطن بلقاح كورونا خلال يومين

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مدير عام مكتب الصحه العامه والسكان بمأرب الدكتور عبد العزيز الشدادي، أن لقاح كورونا مجاني، وأن الفرق الطبية مدعومة ضمن الحملة، وأنه تطيعم نحو ستة آلاف مواطن خلال اليومين الماضيين.

وأضاف الشدادي في تصريحات صحفية، "أن الفرق سجلت في محافظه مأرب بفضل الله ثم جهود العاملين أكبر تغطية خلال الفترة الماضية على مستوى الجمهورية للمستهدفين في الحملة، من العاملين الصحيين وكبار السن و ذوي الأمراض المزمنة".

وأشار إلى أنه "وبتوجيه الوزارة تم فتح مراكز لقاح جديدة خاصة بالمسافرين، وأوقفنا عمل اللجان من مهامها الاساسية لنغطية الزحام المهول، ورفع معاناة المغتربين".

وأكد أنه تم "إضافه لجان جديدة، وصلت الى ثمان لجان في المراكز الأساسية للمسافرين، ونظرًا للزحام الشديد اضطررنا لاستقدام الأطقم الأمنية؛ لترتيب وحماية العمل، ولجان تنظيم وسيارات امداد لوجستي، وفرق اشرافية وللتسريع بالعمل، وأن اللجان تعمل على مدى 12 ساعة".



وأوضح أنه تم تطعيم حوالي ستة آلاف مواطن خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أنهم قاموا بحماية المسافرين من الابتزاز، مشيرا إلى انه تم فرض مبلغ يساوي ريال واحد وخمسة وعشرين قرش سعودي فقط؛ لمواجهة هذه التكاليف، وتم تنفيذ هذا الأمر مستندين إلى قانون المشاركة المجتمعية المقر بالوزارة من العام 2006م.